Конкурсантка международного песенного конкурса "Евровидение-2021" Манижа Сангин рассказала, что в случае своей победы отметит ее огромным бургером, шампанским и танцами.

Конкурсантка международного песенного конкурса "Евровидение-2021" Манижа Сангин рассказала, что в случае своей победы отметит ее огромным бургером, шампанским и танцами.

Представляющая Россию певица выйдет под третьим номером на сцену арены Ahoy в Роттердаме, где проходит в этом году популярный музыкальный конкурс. Россиянка выступит в первом полуфинале 18 мая. Манижа исполнит песню собственного сочинения "Русская женщина", которая, как рассчитывает артистка, принесет ей победу. Певица рассказала, что будет делать, если займет первое место.

"Мне кажется, я съем огромный бургер, выпью шампанское и буду танцевать!" — сказала она в интервью РИА Новости.

Манижа добавила, что уже знает, чем будет заниматься после окончания конкурса. Исполнительница планирует начать работу над новым музыкальным альбомом, в котором постарается поделиться со слушателями полученными от участия в Евровидении эмоциями.