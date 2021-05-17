Подданные Великобритании требуют обнародовать завещание принца Филиппа

Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания покойного супруга Елизаветы II.

Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания покойного супруга Елизаветы II.

Покойный принц Филипп оставил после себя солидное состояние, которые эксперты оценивают примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов (более 3 миллиардов рублей по текущему курсу). Муж Елизаветы II оставил после себя ценные бумаги, недвижимость и коллекцию произведений искусства. Граждане Соединенного Королевства хотят узнать, кто получит имущество герцога Эдинбургского.

Однако на днях адвокат королевской семьи лорд Вульфсон заявил, что Елизавета II не намерена обнародовать текст завещания своего умершего супруга. Ее Величество считает это "неприемлемым и неуместным", объяснил юрист. Его сообщение вызвало волну негодования в обществе. Подданные Великобритании требуют, чтобы монарх раскрыла детали последней воли принца Филиппа.

Большинство расходов королевской семьи покрывается за счет государственной казны, поэтому подданные желают быть осведомленными, на что тратятся их налоги. Заявление лорда Вульфсона прокомментировал финансовый эксперт Дэвид Макклюр.

"Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи? Причина, по которой скрывается завещание, — мошенничество. Оно не искоренено во дворце и по сей день", — передает его слова The Sun.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца до своего 100-летия.