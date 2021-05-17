Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:34   17 Мая 2021
Общество

Малькевич назвал работу Роспотребнадзора соответствующей вызовам современности

Малькевич назвал работу Роспотребнадзора соответствующей вызовам современности

Органы власти, в том числе Роспотребнадзор, оперативно реагируют на замечания в соцсетях, заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Роспотребнадзор ранее заявил, что проверит Центральный детский магазин в Москве на предмет соблюдения профилактических мер. В соцсетях появились сообщения о массовом мероприятии в здании. Накануне там прошла автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром".

"Нельзя не отметить, что органы власти учатся работать с системой инцидент-менеджмента. Они оперативно реагируют на сложные и важные сообщения в интернете. Обработка негатива — это важно", — заявил Малькевич в интервью для Федерального агентства новостей.

Работа Роспотребнадзора свидетельствует о постоянном мониторинге ситуации. Такая деятельность отвечает вызовам времени, считает Александр Малькевич. Роспотребнадзору следует задуматься о своей PR-кампании, убежден член Общественной палаты РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #роспотребнадзор #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров