Малькевич назвал работу Роспотребнадзора соответствующей вызовам современности

Органы власти, в том числе Роспотребнадзор, оперативно реагируют на замечания в соцсетях, заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Органы власти, в том числе Роспотребнадзор, оперативно реагируют на замечания в соцсетях, заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Роспотребнадзор ранее заявил, что проверит Центральный детский магазин в Москве на предмет соблюдения профилактических мер. В соцсетях появились сообщения о массовом мероприятии в здании. Накануне там прошла автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром".

"Нельзя не отметить, что органы власти учатся работать с системой инцидент-менеджмента. Они оперативно реагируют на сложные и важные сообщения в интернете. Обработка негатива — это важно", — заявил Малькевич в интервью для Федерального агентства новостей.

Работа Роспотребнадзора свидетельствует о постоянном мониторинге ситуации. Такая деятельность отвечает вызовам времени, считает Александр Малькевич. Роспотребнадзору следует задуматься о своей PR-кампании, убежден член Общественной палаты РФ.