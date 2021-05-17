Лидер "Родины" пообещал новгородцам обратить внимание властей на многодетные семьи

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев прибыл в Новгородскую область с рабочим визитом. Там он встретился с местными жителями и выслушал их жалобы.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев прибыл в Новгородскую область с рабочим визитом. Там он встретился с местными жителями и выслушал их жалобы.

Главной проблемой, которая требует первоочередного решения, оказалась утечка кадров. По словам граждан, квалифицированных специалистов в области с каждым разом становится все меньше и меньше. А вместе с ними из региона уезжает молодежь. Глава "Родины" указал на необходимость создания благоприятных условий для удержания кадров, передает ФАН.

"Я много раз говорил и повторю: чтобы люди почувствовали положительные перемены, начинать надо с социальной сферы", — отметил Журавлев.

Также жители посетовали на отсутствие внимания властей к семьям с тремя и более детьми. В регионе плохо функционирует система уведомлений о льготах и других мерах социальной поддержки. Лидер партии пообещал гражданам помочь в разрешении проблем и разобраться в ситуации.