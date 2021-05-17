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16:28   17 Мая 2021
Происшествия

Убийца трех человек в Екатеринбурге стал фигурантом дела по двум статьям

Убийца трех человек в Екатеринбурге стал фигурантом дела по двум статьям

Сотрудники Следкома по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который зарезал трех мужчин у сквера в Екатеринбурге.

По предварительным данным, предполагаемому преступнику инкриминировали ст. 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц" и ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, местный житель напал на трех вахтовиков из Новосибирска, а после пытался оказать сопротивление прибывшим на место происшествия правоохранителям. Пока он находится в больнице, где ему провели операцию, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако позднее следователи направят в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

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#екатеринбург #ск #убийство

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