Убийца трех человек в Екатеринбурге стал фигурантом дела по двум статьям

Сотрудники Следкома по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который зарезал трех мужчин у сквера в Екатеринбурге.

Сотрудники Следкома по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который зарезал трех мужчин у сквера в Екатеринбурге.

По предварительным данным, предполагаемому преступнику инкриминировали ст. 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц" и ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, местный житель напал на трех вахтовиков из Новосибирска, а после пытался оказать сопротивление прибывшим на место происшествия правоохранителям. Пока он находится в больнице, где ему провели операцию, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако позднее следователи направят в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.