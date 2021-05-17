Режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" скончался в 75 лет

О смерти режиссера Николая Малецкого сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти пока не известна.

О смерти режиссера Николая Малецкого сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти пока не известна.

Кинематографист Николай Малецкий родился 9 мая 1946 года в Киеве. В 1993 году он стал активно работать над съемкой документальных картин, а с 1997 года уже преподавал теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова.

Малецкий являлся членом Гильдии кинорежиссеров России. За свою творческую карьеру он снял восемь игровых фильмов, среди которых "Завтрак с видом на Эльбрус", "Семейное дело" и другие.