Кнутов объяснил, как РФ может заблокировать кораблям США вход в Черное море

Прежде чем корабли США войдут в Черное море, Россия при необходимости перекроет пролив Босфор и их потопит.

Прежде чем корабли США войдут в Черное море, Россия при необходимости перекроет пролив Босфор и их потопит.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «Народные Новости» высказал военный эксперт Юрий Кнутов, прокомментировав публикацию американского издания The National Interest, в которой аналитики спроектировали виртуальное столкновение РФ и США в Черном море. По мнению американских экспертов, проанализировавших состав флотов и характеристики военных кораблей обеих сторон, в возможном военном конфликте в Черном море флот США обречен на фиаско.

Юрий Кнутов, ознакомившись с выводами американских специалистов, согласился с ними. По его словам, для американцев попытка зайти в Черное море в случае военного конфликта с Россией не закончится ничем хорошим.

Если рассматривать военное столкновение флотов США и России в Черном море гипотетически, такое может произойти лишь условно, так как Россия имеет возможность просто не пропустить американские военные корабли через черноморские проливы, заперев пролив Босфор и потопив вражеский флот.

«В этом случае румынский и болгарский флот, а также украинские и грузинские корабли, которые могут оказать помощь США, окажутся практически бесполезными из-за немногочисленности и старого вооружения», — добавил военный эксперт.

Акватория Черного моря защищена российскими береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», которые простреливают все насквозь и могут потопить американские корабли до того, как те выйдут из проливов.

«Американские корабли сюда не пропустят. Комплексы «Бал» и «Бастион» полностью охватывают акваторию Черного моря. Как только американские корабли попадают в Босфор, по ним выпускают ракеты. Корабли тонут и закрывают пролив для «подкрепления». Так что в целом аналитики NI дали правильный анализ», — объяснил Юрий Кнутов.

Напомним, ранее «Народные новости» привели мнение военного эксперта Василия Дандыкина, который выразил уверенность в способности Черноморского флота отразить любые провокации американской стороны.