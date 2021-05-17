Школьника унесло течением реки в Калининграде

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Запад" искали пропавшего 9 мая 11-летнего мальчика в районе реки Прохладная. Им удалось найти его тело.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Запад" искали пропавшего 9 мая 11-летнего мальчика в районе реки Прохладная. Им удалось найти его тело.

Трагический инцидент произошел в садовом товариществе "Калининградец". Мальчик гулял с друзьями на железнодорожном мосту, в какой-то момент он упал в реку Прохладная. К сожалению, ребенка унесло течением.

Следователи возбудили уголовное дело. Волонтеры нашли тело у левого берега реки на расстоянии около 250 метров от места падения. Там сейчас работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.