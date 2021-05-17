15:48 17 Мая 2021Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного москвича с топором в руках
Правоохранители задержали мужчину, который в неадекватном состоянии ходил по улице с топором. Дебоширу вызвали бригаду медиков.
Правоохранители задержали мужчину, который в неадекватном состоянии ходил по улице с топором. Дебоширу вызвали бригаду медиков.
Инцидент произошел на северо-западе столицы. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что вооруженный топором мужчина разгуливает в районе Муровской улицы.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который вел себя неадекватно, и обезоружили его. На допросе 37-летний москвич так и не смог объяснить, зачем ему оружие и путался в показаниях. В итоге его отправили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.
Петербуржец с топором захватил в заложники детей, сообщал портал URA.RU. Мужчина заперся в квартире со своими детьми и требовал впустить к себе жену.