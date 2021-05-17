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15:46   17 Мая 2021
Происшествия

Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в аварии на Валдае

Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в аварии на Валдае

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт помирился с женщиной, которая пострадала в аварии с его участием в Новгородской области. Виновник ДТП выплатил компенсацию.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт подал ходатайство о прекращении уголовного дела, возбужденного против него после аварии в городе Валдае.

В результате инцидента, произошедшего 11 августа 2020 года, пострадала пассажирка Renault Sandero. Народный артист РСФСР выплатил пострадавшей компенсацию в размере 400 тыс. рублей, в результате чего стороны пошли на мировую.

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