Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в аварии на Валдае

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт помирился с женщиной, которая пострадала в аварии с его участием в Новгородской области. Виновник ДТП выплатил компенсацию.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт помирился с женщиной, которая пострадала в аварии с его участием в Новгородской области. Виновник ДТП выплатил компенсацию.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт подал ходатайство о прекращении уголовного дела, возбужденного против него после аварии в городе Валдае.

В результате инцидента, произошедшего 11 августа 2020 года, пострадала пассажирка Renault Sandero. Народный артист РСФСР выплатил пострадавшей компенсацию в размере 400 тыс. рублей, в результате чего стороны пошли на мировую.