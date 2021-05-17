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18:00   17 Мая 2021
Россия

Россия за день. Главное: выплаты в Воронеже, довыборы в Саратове и метро в Новосибирске

Россия за день. Главное: выплаты в Воронеже, довыборы в Саратове и метро в Новосибирске

Омская область. Глава Омской области Александр Бурков поручил администрации региональной столицы пересмотреть движение городских автобусов после того, как частные перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 30 рублей. Губернатор призвал охватить более дешевым муниципальным транспортом все маршруты, чтобы у людей появилась альтернатива.

Свердловская область. Сегодня утром в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих собутыльников и попытался отбиться от прибывших на место силовиков. При задержании в убийцу стреляли, сейчас он находится в больнице с огнестрельным ранением.

Воронежская область. Многодетным семьям Воронежской области, стоящим в очереди на бесплатный земельный участок, но желающим получить вместо него деньги, с конца мая начнут выплачивать компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Такой альтернативой готовы воспользоваться уже более 250 семей.

Россия за день. Главное: компенсации в Воронеже, давление ЕР в Брянске и метро в Новосибирске

Амурская область. Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед жителями за большое количество ям на дорогах города. По его словам, число выбоин с прошлой весны выросло в три раза. А у администрации не хватает ресурса, чтобы решить проблему.

Брянская область. Брянские учителя пожаловались на давление со стороны единороссов, которые принуждают их регистрироваться на Госуслугах и в качестве избирателей участвовать в праймериз «Единой России». Педагоги бояться «подставить» директоров школ, с которых якобы требуют отчетность.

Белгородская область. Белгородская область стала первым регионом России, который запустил «кадровый проект» для отбора будущих работников администраций и правительства. К участию допускаются белгородцы в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием и стажем не менее двух лет.

Саратовская область. В Саратове представители партии «Единой России» забрали все четыре свободных мандата на довыборах депутатов в областной парламент. Голосование проходило в течение трех дней с 14 по 16 мая, в нем приняло участие более 100 тысяч человек.

Россия за день. Главное: компенсации в Воронеже, давление ЕР в Брянске и метро в Новосибирске

Республика Бурятия. Прокуратура Бурятии призвала министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николая Рузавина ускорить темпы приобретения жилья для детей-сирот. Ему объявлено предостережение, поскольку из 185 квартир пока приобретено лишь 35.

Республика Татарстан. После массового расстрела в казанской гимназии территорию всех школ до конца учебного года будут патрулировать сотрудники полиции. Об этом сегодня на совещании в исполкоме сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Республика Саха. Бывший замминистра сельского хозяйства Якутии, а ныне глава поселка Чульман Сталик Дерягин объяснил откровения, сделанные на совещании с подчиненными о том, что он когда-то «гнобил якутов». По словам чиновника, все это касалось исключительно рабочих моментов.

Новосибирская область. Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будут строить за счет денег, выделенных ранее правительством региона на возведение ледовой арены. Последнюю, в свою очередь, по договоренности губернатора, будет финансировать государство.

Россия за день. Главное: компенсации в Воронеже, давление ЕР в Брянске и метро в Новосибирске

Архангельская область. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил создать в регионе группы общественного контроля, которые будут следить за качеством реализации нацпроектов. В них войдут не только чиновники и эксперты, но и активные жители.

Камчатский край. Действующий депутат Госдумы от Камчатского края Константин Слыщенко, спустя полмесяца после подачи документов на праймериз «Единой России», решил отказаться от предвыборной гонки. О причинах такого решения пока не сообщается.

Республика Крым. В администрации Севастополя сменился замглавы. Пост занял бывший начальник отдела по межнациональным отношениям мэрии крымской столицы Ислям Усеинов. На новой должности он будет курировать культурную сферу и соцзащиту.

Волгоградская область. Прокуратура Волгограда через суд обязала администрацию региональной столица устранить все нарушения, допущенные в ходе ремонта моста через реку Царица. На это чиновникам выделили полгода.

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