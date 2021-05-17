Россия за день. Главное: выплаты в Воронеже, довыборы в Саратове и метро в Новосибирске

В Воронеже многодетным вместо земли начнут выплачивать деньги. В Саратове на довыборах все места заняли представители «Единой России». А в Новосибирске нашли деньги на метро.

Омская область. Глава Омской области Александр Бурков поручил администрации региональной столицы пересмотреть движение городских автобусов после того, как частные перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 30 рублей. Губернатор призвал охватить более дешевым муниципальным транспортом все маршруты, чтобы у людей появилась альтернатива.

Свердловская область. Сегодня утром в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих собутыльников и попытался отбиться от прибывших на место силовиков. При задержании в убийцу стреляли, сейчас он находится в больнице с огнестрельным ранением.

Воронежская область. Многодетным семьям Воронежской области, стоящим в очереди на бесплатный земельный участок, но желающим получить вместо него деньги, с конца мая начнут выплачивать компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Такой альтернативой готовы воспользоваться уже более 250 семей.

Амурская область. Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед жителями за большое количество ям на дорогах города. По его словам, число выбоин с прошлой весны выросло в три раза. А у администрации не хватает ресурса, чтобы решить проблему.

Брянская область. Брянские учителя пожаловались на давление со стороны единороссов, которые принуждают их регистрироваться на Госуслугах и в качестве избирателей участвовать в праймериз «Единой России». Педагоги бояться «подставить» директоров школ, с которых якобы требуют отчетность.

Белгородская область. Белгородская область стала первым регионом России, который запустил «кадровый проект» для отбора будущих работников администраций и правительства. К участию допускаются белгородцы в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием и стажем не менее двух лет.

Саратовская область. В Саратове представители партии «Единой России» забрали все четыре свободных мандата на довыборах депутатов в областной парламент. Голосование проходило в течение трех дней с 14 по 16 мая, в нем приняло участие более 100 тысяч человек.

Республика Бурятия. Прокуратура Бурятии призвала министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николая Рузавина ускорить темпы приобретения жилья для детей-сирот. Ему объявлено предостережение, поскольку из 185 квартир пока приобретено лишь 35.

Республика Татарстан. После массового расстрела в казанской гимназии территорию всех школ до конца учебного года будут патрулировать сотрудники полиции. Об этом сегодня на совещании в исполкоме сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Республика Саха. Бывший замминистра сельского хозяйства Якутии, а ныне глава поселка Чульман Сталик Дерягин объяснил откровения, сделанные на совещании с подчиненными о том, что он когда-то «гнобил якутов». По словам чиновника, все это касалось исключительно рабочих моментов.

Новосибирская область. Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будут строить за счет денег, выделенных ранее правительством региона на возведение ледовой арены. Последнюю, в свою очередь, по договоренности губернатора, будет финансировать государство.

Архангельская область. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил создать в регионе группы общественного контроля, которые будут следить за качеством реализации нацпроектов. В них войдут не только чиновники и эксперты, но и активные жители.

Камчатский край. Действующий депутат Госдумы от Камчатского края Константин Слыщенко, спустя полмесяца после подачи документов на праймериз «Единой России», решил отказаться от предвыборной гонки. О причинах такого решения пока не сообщается.

Республика Крым. В администрации Севастополя сменился замглавы. Пост занял бывший начальник отдела по межнациональным отношениям мэрии крымской столицы Ислям Усеинов. На новой должности он будет курировать культурную сферу и соцзащиту.

Волгоградская область. Прокуратура Волгограда через суд обязала администрацию региональной столица устранить все нарушения, допущенные в ходе ремонта моста через реку Царица. На это чиновникам выделили полгода.