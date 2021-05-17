Солист Мариинского театра впал в кому после поездки на электросамокате

Врачи диагностировали у 31-летнего Давида Залеева тяжелую черепно-мозговую травму, которую он получил после падения с электросамоката в Петербурге.

Врачи диагностировали у 31-летнего Давида Залеева тяжелую черепно-мозговую травму, которую он получил после падения с электросамоката в Петербурге.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Артиста удалось найти в больнице после того, как он не пришел на спектакль. Давиду Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому. В данный момент он находится на искусственной вентиляции легких.

Родственники артиста сейчас пытаются найти очевидцев происшествия. По их предположениям, танцора мог сбить автомобиль.

Артист Давид Залеев работает в труппе Мариинского театра около восьми лет, является лауреатом различных конкурсов.