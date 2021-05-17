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15:23   17 Мая 2021
Политика

Кремль заявил о планах Путина принять верительные грамоты иностранных послов

Кремль заявил о планах Путина принять верительные грамоты иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин планирует принять верительные грамоты у иностранных послов. Торжественная церемония состоится 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что с верительными грамотами прибудут 23 диппредставителя из Афганистана, Румынии, Молдавии, Польши и Нидерландов. Мероприятие традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил новых российских послов в Гане и Эритрее.

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