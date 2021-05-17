Лавров рассказал, как Россия будет оценивать призывы США к диалогу

Россия при оценке призывов США к диалогу будет обращать внимание не на слова, а на дела. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия при оценке призывов США к диалогу будет обращать внимание не на слова, а на дела. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства принял участие в пресс-конференции. В ходе мероприятия он выразил мнение, что на столе российско-американских переговоров должны быть все вопросы, которые влияют на стратегическую стабильность.

"Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам — их было уже слишком много, — а по конкретным делам", — сказал Лавров.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в США будут зависеть от готовности Вашингтона показать стремление к нормализации диалога.