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15:20   17 Мая 2021
Политика

Лавров рассказал, как Россия будет оценивать призывы США к диалогу

Лавров рассказал, как Россия будет оценивать призывы США к диалогу

Россия при оценке призывов США к диалогу будет обращать внимание не на слова, а на дела. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства принял участие в пресс-конференции. В ходе мероприятия он выразил мнение, что на столе российско-американских переговоров должны быть все вопросы, которые влияют на стратегическую стабильность.

"Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам — их было уже слишком много, — а по конкретным делам", — сказал Лавров.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в США будут зависеть от готовности Вашингтона показать стремление к нормализации диалога.

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