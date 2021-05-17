Лавров: Москва предложила Еревану и Баку помощь в переговорах по демаркации границы

Россия готова оказать содействие в решении спорных вопросов о границе между Арменией и Азербайджаном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия готова оказать содействие в решении спорных вопросов о границе между Арменией и Азербайджаном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что недавний инцидент на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области, по заявлению Баку, произошел из-за отсутствия границы, которая была бы делимитирована и демаркирована.

"Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг", — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также указал, что не видит никаких причин для нагнетания эмоций вокруг данной ситуации.