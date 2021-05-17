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15:30   17 Мая 2021
Россия

Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Чайке до 2022 года

Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Чайке до 2022 года

Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы полномочному представителю в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке до 21 мая 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Предельный возраст работы госслужащих, согласно действующему законодательству, составляет 65 лет, для судей 70 лет. Однако закон «О государственной гражданской службе РФ» предполагает, что срок службы отдельных чиновников, которых назначает президент, может быть продлен.

Напомним, президент Путин официально назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу 22 января 2020 года.

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