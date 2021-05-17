15:05 17 Мая 2021Общество
Кабмин утвердил еще один праздничный день в России
Новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — появился в России, его официально утвердили в правительстве.
Новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — появился в России, его официально утвердили в правительстве.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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