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15:05   17 Мая 2021
Общество

Кабмин утвердил еще один праздничный день в России

Кабмин утвердил еще один праздничный день в России

Новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — появился в России, его официально утвердили в правительстве.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новость дополняется.

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#россия #правительство рф #день фармацевтического работника

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