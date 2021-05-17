Кабмин утвердил еще один праздничный день в России

Новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — появился в России, его официально утвердили в правительстве.

Новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — появился в России, его официально утвердили в правительстве.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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