Владимир Путин издал указ о назначении новых послов в Гане и Эритрее

Новые послы России в Республике Гана и Эритрее были назначены указом президента РФ Владимира Путина. Документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Новые послы России в Республике Гана и Эритрее были назначены указом президента РФ Владимира Путина. Документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту президентского указа, новым представителем России в Республике Гана станет Сергей Бердников. Что касается должности посла в Эритрее, то этот пост займет Игорь Мозго. Дипломаты Дмитрий Суслов и Азим Ярахмедов освободят соответствующие должности в указанных странах. Стоит отметить, что Сергей Бердников до этого занимал пост начальника департамента кадров Министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание организационного комитета "Победа" на следующей неделе. По данным сайта 360tv.ru, глава государства также примет верительные грамоты от иностранных послов.