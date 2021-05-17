Сенатор Пушков готов через Twitter отстаивать физиологические особенности мужчин

Политик заявил, что готов поддержать испанского коллегу, которого заблокировали соцсети за пост о невозможности мужчин забеременеть.

Председатель комиссии по информационной политике в Совете Федерации Алексей Пушков сообщил в Telegram-канале, что готов поддержать испанского политика Франсиско Контрераса, которого накануне заблокировали в Twitter за слова о том, что мужчины не могут забеременеть из-за физиологических особенностей.

Администрация американской соцсети сочла это высказывание «неуважительным», поскольку в США любая женщина может объявить себя мужчиной и зачать ребенка. После этого российский сенатор заявил о намерении опубликовать в своем Twitter те же слова, что и испанский коллега, подчеркнув, что это аксиома.

«Мужчина не может забеременеть. Это аксиома. Намерен разместить это заявление сейчас в Твиттере в знак поддержки пострадавшего от Твиттера испанца. Считаю, что есть смысл начать в соцсетях движение с тем, чтобы доказать обезумевшим американским интернет-платформам, что на планете здравый смысл еще существует, даже если в штаб-квартирах этих компаний он приказал долго жить», — написал Пушков.

На момент публикации этого материала провокационного сообщения в блоге Пушкова еще не появилось.