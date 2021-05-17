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14:50   17 Мая 2021
Армия

Путин поручил МИД и МО РФ заключить с Таджикистаном соглашение об общей системе ПВО

Путин поручил МИД и МО РФ заключить с Таджикистаном соглашение об общей системе ПВО

Президент России Владимир Путин распорядился подписать с Таджикистаном соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Документ с распоряжением был опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что глава государства поручает МИД и Минобороны РФ провести с Душанбе переговоры по вопросу создания общей системы ПВО и подписать соответствующее соглашение от имени Российской Федерации.

Ранее о создании Объединенной региональной системы ПВО заявлял российский министр обороны Сергей Шойгу. Он указывал, что такой шаг необходим для повышения "надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве".

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#путин #таджикистан #пво #распоряжение

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