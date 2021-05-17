Студент из Кисловодска "пошутил" о готовящейся стрельбе в колледже

Подросток из Ставропольского края может стать фигурантом уголовного дела. Он в качестве "социального эксперимента" распространил данные о нападении на образовательное учреждение.

Подросток из Ставропольского края может стать фигурантом уголовного дела. Он в качестве "социального эксперимента" распространил данные о нападении на образовательное учреждение.

По предварительным сведениям, 17-летний житель Кисловодска разместил в общем чате группы с однокурсниками информацию о возможной стрельбе в колледже, рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети Instagram.

Правоохранители отследили сообщение и задержали злоумышленника. В скором времени против него могут возбудить уголовное дело.

В Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию, зайдя туда с огнестрельным оружием в руках. Вскоре из-за его действий погибли семеро школьников и двое учителей, также он ранил более 20 местных жителей, сообщало Федеральное агентство новостей.