14:54 17 Мая 2021Россия
Мишустин назначил нового главу Росмолодежи
Прежний руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев назначен первым заместителем Министра просвещения.
Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала руководитель департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам Ксения Разуева. Распоряжение о назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Предшественником Разуевой был Александр Бугаев, который назначен на пост первого заместителя Министра просвещения.
Ранее Разуева возглавляла Роспатриотцентр, организовывала отдых детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».