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14:54   17 Мая 2021
Россия

Мишустин назначил нового главу Росмолодежи

Мишустин назначил нового главу Росмолодежи

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала руководитель департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам Ксения Разуева. Распоряжение о назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предшественником Разуевой был Александр Бугаев, который назначен на пост первого заместителя Министра просвещения.

Ранее Разуева возглавляла Роспатриотцентр, организовывала отдых детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».

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