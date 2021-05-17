Мишустин назначил нового главу Росмолодежи

Прежний руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев назначен первым заместителем Министра просвещения.

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала руководитель департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам Ксения Разуева. Распоряжение о назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предшественником Разуевой был Александр Бугаев, который назначен на пост первого заместителя Министра просвещения.

Ранее Разуева возглавляла Роспатриотцентр, организовывала отдых детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».