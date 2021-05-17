Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:39   17 Мая 2021
Политика

В Кремле рассказали о готовности России к диалогу с враждебными соседями

В Кремле рассказали о готовности России к диалогу с враждебными соседями

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к диалогу с враждебно настроенными соседними странами, но будет отстаивать собственную безопасность.

Песков в ходе брифинга рассказал журналистам, что Москва открыта для дружественного диалога с соседними государствами.

"Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений", — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне враждебности и непредсказуемого поведения многих соседних стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #кремль #диалог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров