В Кремле рассказали о готовности России к диалогу с враждебными соседями

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к диалогу с враждебно настроенными соседними странами, но будет отстаивать собственную безопасность.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к диалогу с враждебно настроенными соседними странами, но будет отстаивать собственную безопасность.

Песков в ходе брифинга рассказал журналистам, что Москва открыта для дружественного диалога с соседними государствами.

"Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений", — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне враждебности и непредсказуемого поведения многих соседних стран.