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15:38   18 Мая 2021
Весь мир

Байден изъял два миллиарда долларов из здравоохранения США в пользу мигрантов

Байден изъял два миллиарда долларов из здравоохранения США в пользу мигрантов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изъял около двух миллиардов долларов из бюджета здравоохранения граждан США, чтобы помочь детям мигрантов воссоединиться со своими родителями на территории Соединенных Штатов, сообщает консервативное американское издание Breitbart News. Речь идет о несовершеннолетних гражданах Мексики, которые каким-то образом оказываются на территории США без родителей.

Первоначально эти деньги (850 миллионов долларов) Конгресс США выделил на восстановление фонда неотложной медицинской помощи, который сильно уменьшился из-за эпидемии COVID-19. Остальные деньги были изъяты из фонда, предназначенного на развитие систем тестирования вируса. 

Байден изъял 2 миллиарда долларов из здравоохранения США, чтобы опять помочь мигрантам

Издание отметило, что передача бюджетных средств мигрантам лишит американских родителей дополнительной социальной и медицинской поддержки в сложное для страны время, когда сами граждане США «страдают от китайского вируса, дешевой миграционной рабочей силы и потери рабочих мест, а также высокой стоимости жилья».

Указывается, что только с начала 2021 года около 50 000 детей были приняты в страну в рамках новой госполитики Байдена, которая заменила методы Трампа по высылке иностранных детей обратно по месту их рождения.

Также американские журналисты упрекнули главу министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за его слова, что «граница закрыта».

Ранее в центре Нью-Йорка установили огромную скульптуру темнокожего божества, которое делает «предсказания».

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