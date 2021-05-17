Влияние западных стран вынуждает Украину принимать антироссийские решения, что говорит о зависимости Киева от мнения иностранных властей.

Влияние западных стран вынуждает Украину принимать антироссийские решения, что говорит о зависимости Киева от мнения иностранных властей.

Дефицит суверенитета давно наблюдается на Украине. С помощью кампании против России покровители Киева пытаются превратить страну в антипод Москвы. Все навязанные государству решения носят антироссийский характер. Внимание на это обратил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Он заполняется теми, кто твердой рукой Украину направляет все чаще в сторону россиененавистничества", — добавил он в беседе со СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отреагировал на предложение со стороны Киева обменять главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене, на осужденных в России украинцев, сообщает сайт 360tv.ru. Москва не склонна рассматривать всерьез эту идею, отметил Песков.