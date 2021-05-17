Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Такое заявление появилось на официальном сайте немецкого Федерального ведомства по судоходству и строительству.

Федеральное ведомство Германии по судоходству и строительству (BSH) официально разрешило прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» на двухкилометровой территории своей исключительной экономической зоны. Такое заявление было опубликовано на сайте агентства.

«После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на два километра, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства», — объяснили представители регулятора.

Они добавили, что решение не противоречит предыдущим распоряжениям о защите и поддержании окружающей среды, однако из-за поданных в январе исков экологов, трубоукладчик «Фортуна» сможет продолжить работу по монтажу труб только в конце мая этого года.