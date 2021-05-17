ЛЖД признали и оценили масштабную потерю прибыли из-за рухнувших перевозок

Компания «Литовские железные дороги» потеряла большую часть прибылей, и причиной этому стали геополитические факторы, а также пандемия коронавируса.

«Литовские железные дороги» потеряли большую часть прибылей, и причиной этому стали геополитические факторы, а также пандемия коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор компании ЛЖД Мантас Бартушка. Ранее пресс-служба «Литовских железных дорог» сообщила, что доходы компании за 2020 год оказались на 21,5 миллиона долларов меньше, чем в 2019 году, и составили всего 36,6 миллиона евро.

Комментируя эти данные, гендиректор ЛЖД рассказал о том, с какими сложностями в минувшем году пришлось столкнуться всем компаниям группы, при этом он отметил, что они проделали большую работу, заложив фундамент на будущее.

«Управляющая инфраструктурой LTG Infra начала проект электрификации Вильнюс – Клайпеда, пассажирская транспортная компания LTG Link, которая сильно пострадала от пандемии, взяла на себя закупку новых зеленых электропоездов, грузовая компания LTG Cargo успешно пошла по пути диверсификации бизнеса и открыла дочерние компании в других европейских странах», — сообщил Бартушка.

Также, по его словам, вложения «ЛЖД групп» в инвестиционные проекты оказались вдвое больше, чем раньше. В частности, компания выделила 174,1 миллиона евро на развитие и обновление транспортной инфраструктуры, 41,4 миллиона евро пойдут на обновление активов грузоперевозок и 3,9 миллиона – на обновление активов пассажироперевозок. Еще 9,5 миллиона евро было инвестировано в другие сферы отрасли.

При этом профильный Комитет по экономике в литовском парламенте, обсудив стратегию развития «Литовских железных дорог» в условиях снижения общего объема грузоперевозок в стране, признал снижение чистой прибыли, так как большая часть грузов, проходивших через Литву транзитом, шла из России (34%) и Белоруссии (25%).

«По предварительным данным, чистая прибыль достигнет 40 миллионов в 2020 году по сравнению с самым прибыльным в истории 2019 годом, когда прибыль LTG Group составила 58 млн евро», — говорится в сообщении Комитета, опубликованном на сайте литовского Сейма.

Напомним, с начала 2021 года группа компаний LTG инвестировала 10 миллионов евро в строительство железной дороги европейского типа Rail Baltica.

Как заявил по этому поводу политолог Александр Носович, странам Балтии, участвующим в проекте Rail Baltica, не выгодно завершение строительства новой железнодорожной ветки европейского образца. Они заинтересованы в том, чтобы эта дорога строилась как можно дольше и никогда не была введена в эксплуатацию.

«Достраивать дорогу и запускать ее в эксплуатацию реализаторам проекта невыгодно, потому что тогда им перестанут поступать деньги, и нужно будет как-то зарабатывать самим, отбивать вкаченные в этот проект инвестиции, а этого не сделать, учитывая заведомую убыточность дороги», — рассказал Носович в комментарии изданию Baltnews.

Именно поэтому, добавил политолог, строительство Rail Baltica ведется такими медленными темпами и постоянно останавливается.