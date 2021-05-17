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14:03   17 Мая 2021
Происшествия

Банду похитителей задержали в Крыму в ходе спецоперации

Банду похитителей задержали в Крыму в ходе спецоперации

Похитители везли заложника из Севастополя в Симферополь. Правоохранители успели перехватить злоумышленников прямо на трассе.

Крымские силовики провели успешную операцию по задержанию трех людей, которые похитили хозяина магазина. Мужчину затолкали в машину во время прогулки с собакой. За заложника просили крупный выкуп, сообщает региональный Следственный комитет.

Правоохранители получили сигнал о преступлении и решили заблокировать участок трассы в Балаклавском районе полуострова. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

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