Слова спецпредставителя главы РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса об "омерзительной лжи" в СССР не дошли до Кремля.

Слова спецпредставителя главы РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса об "омерзительной лжи" в СССР не дошли до Кремля.

Ранее Чубайс сделал громкое заявление о том, что все происходящее в СССР было "омерзительной ложью", которая присутствовала во всех аспектах жизни государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ничего не слышал об этих высказываниях. Однако, по его словам, Чубайс всегда достаточно прямолинеен в своих словах, и это его право.