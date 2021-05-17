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13:58   17 Мая 2021
Политика

Кремль отказался комментировать слова Чубайса об "омерзительной лжи" в СССР

Кремль отказался комментировать слова Чубайса об "омерзительной лжи" в СССР

Слова спецпредставителя главы РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса об "омерзительной лжи" в СССР не дошли до Кремля.

Ранее Чубайс сделал громкое заявление о том, что все происходящее в СССР было "омерзительной ложью", которая присутствовала во всех аспектах жизни государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ничего не слышал об этих высказываниях. Однако, по его словам, Чубайс всегда достаточно прямолинеен в своих словах, и это его право.

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