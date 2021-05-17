13:54 17 Мая 2021Политика
До завершения строительства "Северного потока — 2" осталось менее ста км труб
Работы по реализации проекта "Северный поток — 2" близятся в скорому завершению. Для этого осталось проложить всего 80 километров труб, заявили в российском генконсульстве ФРГ.
Работы по реализации проекта "Северный поток — 2" близятся в скорому завершению. Для этого осталось проложить всего 80 километров труб, заявили в российском генконсульстве ФРГ.
Более подробной информацией о сроках завершения строительства ведомство не располагает, об этом в беседе с журналистами рассказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. По его словам, трубопровод полностью соответствует интересам республики, поэтому она выступает за введение в эксплуатацию "Северного потока — 2".
Немецкий регулятор выдал разрешение на строительство газопровода в акватории Германии. Старт работ запланирован в текущем месяце, говорится на сайте 360tv.ru.