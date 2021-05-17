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13:50   17 Мая 2021
Армия

Глава минобороны Израиля заявил об уничтожении системы тоннелей движения ХАМАС

Глава минобороны Израиля заявил об уничтожении системы тоннелей движения ХАМАС

ВВС Израиля полностью уничтожили систему подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

По его словам, действия израильской армии обанкротили движение ХАМАС, которое больше не в состоянии вести тоннельную войну в секторе Газа.

"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", — заявил Ганц.

Кроме того, министр призвал израильских военнослужащих оставаться в полной боевой готовности, отметив, что борьба против ХАМАС будет продолжена.

Напомним, с 10 мая палестинские группировки и израильская армия обмениваются ракетными ударами. В результате столкновений в секторе Газа погибли более 200 человек. Число погибших в Израиле от обстрелов из сектора Газа достигло 10 человек.

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#хамас #израиль #сектор газа #Ганц

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