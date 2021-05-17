Глава минобороны Израиля заявил об уничтожении системы тоннелей движения ХАМАС

ВВС Израиля полностью уничтожили систему подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

ВВС Израиля полностью уничтожили систему подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

По его словам, действия израильской армии обанкротили движение ХАМАС, которое больше не в состоянии вести тоннельную войну в секторе Газа.

"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", — заявил Ганц.

Кроме того, министр призвал израильских военнослужащих оставаться в полной боевой готовности, отметив, что борьба против ХАМАС будет продолжена.

Напомним, с 10 мая палестинские группировки и израильская армия обмениваются ракетными ударами. В результате столкновений в секторе Газа погибли более 200 человек. Число погибших в Израиле от обстрелов из сектора Газа достигло 10 человек.