Темпы вакцинации от коронавируса в РФ обсудят в Медиагруппе "Патриот"

Причину резкого падения темпов вакцинации от коронавируса на территории России обсудят в эфире, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" в 15:00 17 мая.

Причину резкого падения темпов вакцинации от коронавируса на территории России обсудят в эфире, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" в 15:00 17 мая.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обращал внимание на то, что коронавирус в стране пока не побежден. Он призывал граждан пройти вакцинацию, за счет которой получится сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 к осени. Сейчас в РФ идет кампания по вакцинации, но ее темпы падают.

О планах привить 20 млн граждан к концу первого квартала в начале 2021 года заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. При этом к концу марта процедуру прошли только около семи миллионов человек. Параллельно увеличиваются темпы производства вакцин. Согласно прогнозам на май, на выходе Россия получит 50 млн единиц препарата.

Специалисты обсудят причины падения темпов вакцинации в ходе пресс-конференции, передает Федеральное агентство новостей. Сейчас называются несколько версий такого положения дел. Первая заключается в том, что россияне расслабились и думают, что коронавирус побежден. А вторая — в вакцинофобах. В итоге жители РФ имеют низкую мотивацию проходить иммунизацию от коронавируса SARS-CoV-2.