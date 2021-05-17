Повестка исчерпана: блогер Навальный выпал из информационного пространства

Сторонники Алексея Навального перестали продвигать его имя в информационном пространстве. Причины такого решения объяснил политолог, доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов.

Сторонники Алексея Навального перестали продвигать его имя в информационном пространстве. Причины такого решения объяснил политолог, доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов.

Последнее сообщение от осужденного блогера начали распространять в СМИ еще 2 мая — тогда основатель ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил о намерении прекратить голодовку. С тех пор сведений о нем практически не поступает. Возникает ощущение, что Навального намеренно выводят из инфополя в связи с грядущим судебным процессом. Ранее Мосгорсуд назначил слушание по иску о признании структур блогера экстремистскими.

Повестка с регулярными жалобами на условия содержания Алексея Навального исчерпана, уверен Сергей Карнаухов. Сегодня сказать по этой теме просто нечего. К тому же "накачка" протестных настроений нецелесообразна для ФБК.

"Пока команда Навального спрогнозировать предстоящие ограничения не может. Поэтому они используют абсолютно военную тактику — наблюдают, ничего не делают и ждут, пока враг обозначит позиции", — рассказал эксперт ФАН.

По данным Федерального агентства новостей, на сегодняшний день большинство приближенных к Алексею Навальному покинуло территорию России.

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА