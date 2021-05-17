Юморист Михаил Шац вслед за Гудковым заявил о "смерти" КВН

Бывший квнщик, телеведущий, автор юмористических программ Михаил Шац согласился со своим молодым коллегой Александром Гудковым, заявившем о "смерти" Клуба веселых и находчивых.

Бывший квнщик, телеведущий, автор юмористических программ Михаил Шац согласился со своим молодым коллегой Александром Гудковым, заявившем о "смерти" Клуба веселых и находчивых.

КВН дал Михаилу Шацу дорогу в большой шоу-бизнес, за что он очень благодарен клубу. Но артист считает, что время этого проекта давно ушло, у зрителей больше нет к нему интереса.

"Гудков недавно сказал, что КВН умер. Да, я согласен с этим. Клуб не смог понять, что сейчас нужно людям, он не стал для них платформой YouTube", — поделился Шац в эфире YouTube-шоу "Утоми".

Будущий телеведущий увлекся юмористическим телепроектом в студенческие годы, когда учился в мединституте в Петербурге. Он выступал в составе сборной СНГ. В девяностые годы Шац переехал в столицу, где снимал программу "О. С. П.-Студия". Шоу вместе с ним готовили Татьяна Лазарева, Андрей Бочаров, Василий Антонов и другие звезды юмора.

Затем Шац работал над программами "Слава богу, ты пришел!" и "Хорошие шутки". В последнее время он занят развлекательным проектом "Дело было вечером" — адаптацией американского шоу Hollywood Game Night.