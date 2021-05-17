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13:31   17 Мая 2021
Экономика

Создание федерального фонда сохранения культурного наследия обсудят в МГ "Патриот"

Создание федерального фонда сохранения культурного наследия обсудят в МГ "Патриот"

Депутат Амосов и другие специалисты обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" ситуацию с сохранением культурных памятников в городах России.

Брифинг депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова будет посвящен вопросу создания федерального фонда по поддержке и сохранению объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО. Он пройдет 17 мая, начало — в 16:00, пишет ФАН.

В Санкт-Петербурге около девяти тысяч памятников архитектуры, нуждающихся в реставрации. Почти 30 из них каждый год необратимо разрушаются, однако инвесторам сложно получить к ним доступ из-за бюрократических процедур. Варианты выхода из ситуации будут предложены в рамках мероприятия.

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#юнеско #патриот #культурное наследие #амосов #памятники архитектуры

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