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13:26   17 Мая 2021
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет прямой эфир на тему благоустройства российских городов

Медиагруппа "Патриот" проведет прямой эфир на тему благоустройства российских городов

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир 17 мая в 14:00 на тему "Экологическое благоустройство в российских городах".

В ходе пресс-конференции будет подниматься тема того, куда движения архитектурная мысль 21 века. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани уже возводят грандиозные парки. Кроме того, россиянам интересно узнать, на что будут похожи новые кварталы, такие как "Зарядье" или "Кудрово".

Во многих городах звучат инициативы возродить зеленые насаждения в центральных районах. Так, в Петербурге может появиться экотропа вдоль набережной Смоленки. Эти и другие вопросы специалисты обсудят в эфире ФАН и Медиагруппы "Патриот".

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#экология #прямой эфир #патриот

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