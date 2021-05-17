Медиагруппа "Патриот" проведет прямой эфир на тему благоустройства российских городов

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир 17 мая в 14:00 на тему "Экологическое благоустройство в российских городах".

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир 17 мая в 14:00 на тему "Экологическое благоустройство в российских городах".

В ходе пресс-конференции будет подниматься тема того, куда движения архитектурная мысль 21 века. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани уже возводят грандиозные парки. Кроме того, россиянам интересно узнать, на что будут похожи новые кварталы, такие как "Зарядье" или "Кудрово".

Во многих городах звучат инициативы возродить зеленые насаждения в центральных районах. Так, в Петербурге может появиться экотропа вдоль набережной Смоленки. Эти и другие вопросы специалисты обсудят в эфире ФАН и Медиагруппы "Патриот".