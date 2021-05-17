В Израиле подсчитали стоимость перехвата ракет из сектора Газа

По мнению израильских СМИ, на уничтожение одной палестинской ракеты стоимостью $300-800 Израиль тратит целых $50-100 тыс.

В Израиле подсчитали, во сколько обходится отражение ракетных атак со стороны сектора Газа. По данным газеты The Jerusalem Post, на уничтожение одной палестинской ракеты армия тратит от 50 до 100 тыс. долларов. При этом самой Палестине ничего не стоит пополнить свой арсенал.

"What is the cost for #Hamas of continuing to fire rockets and does this vary depending on long-range rockets which can hit central #Israel in comparison to short range rockets whose range is limited to the #Gaza border?" Report by @jeremybob1 https://t.co/OuleMGWPTm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2021

В издании считают, что исход противоборства между Израилем и исламистским политическим движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, напрямую зависит от цены вооружений. Если Палестина располагает большим количеством дешевых ракет, то Иерусалиму приходится тратить много бюджетных средств только лишь на системы противовоздушной обороны (ПВО).

Центральным элементом обороны Израиля являются перехватчики тактической системы ПВО «Железный купол» (Iron Dome). По оценкам экспертов, их стоимость составляет от 50 до 100 тыс. долларов за штуку.

При этом основное оружие Палестины — ракеты малой дальности «Кассам», которые стоят лишь $300-800. Куда меньше известно о цене ракет большой дальности, в частности, R-160, M-302D, J-80, M-75, Fajr 3, и M-75. Впрочем, по словам экс-главы Центра космических исследований Института Фишера Тала Инбара, они, вероятно, в два-три раза дороже малых реактивных снарядов.

Так или иначе, даже «лучшие» ракеты ХАМАСа относительно просты в изготовлении и недороги, констатировал военный эксперт Узи Рубин. При этом из порядка 3 тыс. снарядов, выпущенных со стороны сектора Газа за последнюю неделю, лишь несколько сотен были ракетами большой дальности.

«Иран поставляет или оплачивает почти все ракеты, а это означает, что ХАМАСу на самом деле ничего не стоит пополнить свой арсенал», — отметили в The Jerusalem Post.

В этой связи Палестина может поддерживать регулярные ракетные обстрелы Израиля на протяжении нескольких недель, считают аналитики. На данный момент в распоряжении ХАМАС находится более 14 тыс. ракет, часть из которых может достигать Тель-Авива, Хайфы и Эйлата.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров движения ХАМАС, в частности, командиров батальона и роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты в составе батальона Аль-Шати.

Позднее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что регион намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) из-за ударов Израиля по объектам СМИ в секторе Газа. На прошлой неделе были разрушены офисы 23 СМИ.

Обмены ракетными ударами между Израилем и Палестиной продолжаются с 10 мая. По последним данным, израильская сторона потеряла не менее 10 человек, при этом палестинская — более 210.