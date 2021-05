В Израиле подсчитали стоимость перехвата ракет из сектора Газа

По мнению израильских СМИ, на уничтожение одной палестинской ракеты стоимостью $300-800 Израиль тратит целых $50-100 тыс.

В Израиле подсчитали, во сколько обходится отражение ракетных атак со стороны сектора Газа. По данным газеты The Jerusalem Post, на уничтожение одной палестинской ракеты армия тратит от 50 до 100 тыс. долларов. При этом самой Палестине ничего не стоит пополнить свой арсенал.

