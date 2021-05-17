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13:20   17 Мая 2021
Происшествия

Суд отправил за решетку на пять лет экс-руководителя центра имени Хруничева

Суд отправил за решетку на пять лет экс-руководителя центра имени Хруничева

Бывшее руководство ГКНПЦ имени М. В. Хруничева предстало перед судом. Виновными в крупной растрате признаны все трое фигурантов.

Следствие доказало, что преступление совершили теперь уже бывший директор научной организации и двое его заместителей. С 2011 по 2015 год действовала преступная группировка, которую организовали подельники. Они втроем похитили 108 миллионов рублей, принадлежавших научному центру.

Бывший директор приговорен к пяти годам лишения свободы. На шесть месяцев меньше будут сидеть его бывшие подчиненные, сообщало издание "Московский комсомолец".

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#приговор #растрата #научный центр

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