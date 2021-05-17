Суд отправил за решетку на пять лет экс-руководителя центра имени Хруничева

Бывшее руководство ГКНПЦ имени М. В. Хруничева предстало перед судом. Виновными в крупной растрате признаны все трое фигурантов.

Бывшее руководство ГКНПЦ имени М. В. Хруничева предстало перед судом. Виновными в крупной растрате признаны все трое фигурантов.

Следствие доказало, что преступление совершили теперь уже бывший директор научной организации и двое его заместителей. С 2011 по 2015 год действовала преступная группировка, которую организовали подельники. Они втроем похитили 108 миллионов рублей, принадлежавших научному центру.

Бывший директор приговорен к пяти годам лишения свободы. На шесть месяцев меньше будут сидеть его бывшие подчиненные, сообщало издание "Московский комсомолец".