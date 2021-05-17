Школы Москвы усиливают охрану после стрельбы в казанской гимназии

Правоохранительные органы приняли решение усилить меры по безопасности в столичных образовательных учреждениях. Меры приняты на фоне вооруженного нападения на гимназию в Казани.

Правоохранительные органы приняли решение усилить меры по безопасности в столичных образовательных учреждениях. Меры приняты на фоне вооруженного нападения на гимназию в Казани.

Сейчас наряды полиции периодически несут дежурство около школ. Оперативники следят за порядком и проверяют всех подозрительных людей, которые пытались зайти в учебные заведения, сообщили в правоохранительных органах.

В минувший вторник 19-летний молодой человек пришел в гимназию №175 города Казань, где стал стрелять по школьникам и ученикам. В результате погибли девять человек, около 20 получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит пожизненный срок.