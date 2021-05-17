Новгородцы поблагодарили Алексея Журавлева за готовность к диалогу

Утро председателя партии "Родина" Алексея Журавлева началось с общения с жителями Великого Новгорода на рынке. Он обсудил с ними актуальные проблемы региона.

Утро председателя партии "Родина" Алексея Журавлева началось с общения с жителями Великого Новгорода на рынке. Он обсудил с ними актуальные проблемы региона.

Горожанам есть что рассказать представителю власти, отметил политик. Многие из них недовольны состоянием дорог, отсутствием работы и маленькими пенсиями. По словам Журавлева, печально слышать о том, что некоторые новгородцы опускают руки и уезжают в другие города. При этом у Новгорода есть большой потенциал, так как он находится в выгодном положении — между Санкт-Петербургом и Москвой.

"На одном этом можно развиваться, но есть и другие направления. Грамотное управление способно вывести регион в лидеры", — цитирует лидера "Родины" Федеральное агентство новостей.

Граждане поблагодарили Журавлева за проявленный интерес, а также открытость к диалогу. Политик поддержал новгородцев и посоветовал добиваться справедливости через суд.