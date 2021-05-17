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13:11   17 Мая 2021
Происшествия

Обещавший напасть на школу в Москве юноша-шутник хранил дома оружие

Обещавший напасть на школу в Москве юноша-шутник хранил дома оружие

Сотрудники полиции пришли с обыском в дом к московскому подростку. Поводом стала якобы шутка о планируемом нападении на школу.

О намерениях 16-летнего юноши стражам порядка рассказала мать школьницы. Об этом она узнала от дочери, с которой тот поделился планом. Молодой человек потом утверждал, что его слова были шуткой, сообщал ФАН.

Во время обыска оперативники нашли у подростка два пистолета, пневматический автомат и пустой тубус от РПГ. Происхождение всего этого выясняется.

Недавно в Казани 19-летний юноша вооружился дробовиком и напал на школу. В результате стрельбы погибли семеро детей и двое учителей.

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#нападение #пистолет #подросток #школа

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