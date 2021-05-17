Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Соболь по делу о вторжении в квартиру

Жалоба защиты соратницы Алексея Навального Любови Соболь на приговор по делу о незаконном вторжении в чужое жилище будет рассмотрена судом 27 мая.

Жалоба защиты соратницы Алексея Навального Любови Соболь на приговор по делу о незаконном вторжении в чужое жилище будет рассмотрена судом 27 мая.

Суд назначил дату заседания по жалобе защиты юриста ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь на приговор по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Процесс состоится 27 мая.

В апреле Соболь признали виновной и приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также злоумышленница обязана регулярно отмечаться в надзорном органе, писал ФАН.

* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.