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13:05   17 Мая 2021
Политика

Кремль считает кощунством попытки возложить вину за начало войны на СССР

Кремль считает кощунством попытки возложить вину за начало войны на СССР

Попытки возложить ответственность на СССР за начало войны является кощунством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации главы государства напомнил, что был принят законопроект, который запрещает отождествлять роли Советского Союза и Германии во Второй Мировой войне. Песков добавил, что необходимо подождать и посмотреть на правоприменение законопроекта.

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#россия #песков #ссср

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