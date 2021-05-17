13:05 17 Мая 2021Политика
Кремль считает кощунством попытки возложить вину за начало войны на СССР
Попытки возложить ответственность на СССР за начало войны является кощунством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Попытки возложить ответственность на СССР за начало войны является кощунством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заместитель руководителя администрации главы государства напомнил, что был принят законопроект, который запрещает отождествлять роли Советского Союза и Германии во Второй Мировой войне. Песков добавил, что необходимо подождать и посмотреть на правоприменение законопроекта.