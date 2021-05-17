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13:04   17 Мая 2021
Политика

Песков: высокопоставленные чиновники РФ не должны иметь недвижимость в Чехии и США

Песков: высокопоставленные чиновники РФ не должны иметь недвижимость в Чехии и США

Высокопоставленные чиновники России не должны иметь недвижимость в странах, которые вошли в список недружественных к РФ государств.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чем для российских чиновников обернется включение Чехии и США в перечень недружественных к России стран.

"Высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость за границей, в том числе в США и Чехии", — ответил Песков.

Он добавил, что этот вопрос входит в компетенцию профильных ведомств и администрации президента.

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#россия #сша #песков #чехия

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