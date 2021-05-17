Посвященная журналисту ТАСС Сердобольскому встреча стартовала в пресс-центре "Патриот"

Пресс-встреча "Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС" стартовала в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 17 мая.

Пресс-встреча "Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС" стартовала в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 17 мая.

Сердобольский начал работать в ТАСС с 1966 года. Журналисту удалось пообщаться с такими выдающимися личностями, как Иосиф Хейфиц, Аркадий Райкин, Георгий Товстоногов и другими. За свою карьеру Сердобольский написал несколько десятков книг как для детей, так и для взрослых, пишет Федеральное агентство новостей.

К участию в пресс-встрече приглашены композитор, журналист, автор книги "Узелки блокадной памяти" Владимир Желтов, журналист и политолог Юрий Светов и другие. Прямой эфир доступен на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". К обсуждениям могут присоединиться все журналисты.