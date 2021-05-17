В Кремле ответили на слова Пашиняна о запросе военной помощи у России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, получал ли глава государства письмо с просьбой о военной помощи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, получал ли глава государства письмо с просьбой о военной помощи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее исполняющий обязанности главы Правительства Армении заявил, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Песков заявил, что ему ничего не известно о письме, однако подобные вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних встреч.

"Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы естественно неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", — сказал он.

Песков добавил, что Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладывая усилия для урегулирования ситуации на границе Армении и Азербайджана.