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12:55   17 Мая 2021
Политика

Кремль прокомментировал просьбу экс-сотрудницы Госдепа Масси о гражданстве РФ

Кремль прокомментировал просьбу экс-сотрудницы Госдепа Масси о гражданстве РФ

Кремль пока не рассмотрел просьбу бывшей сотрудницы Госдепа и экс-советницы 40-го президента США Сюзанны Масси в предоставлении ей российского гражданства.

Для получения гражданства в России существуют определенные бюрократические процедуры. После их завершения с вопросом смогут ознакомиться. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее обращение Масси к главе государства Владимиру Путину во время эфира на НТВ.

Ранее Сюзанна Масси дала интервью в эфире российского телеканала. Там она заявила, что за время работы многое сделала для сближения народов России и США, а поэтому надеется на блогосклонность Москвы.

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