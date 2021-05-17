Кремль прокомментировал просьбу экс-сотрудницы Госдепа Масси о гражданстве РФ

Кремль пока не рассмотрел просьбу бывшей сотрудницы Госдепа и экс-советницы 40-го президента США Сюзанны Масси в предоставлении ей российского гражданства.

Кремль пока не рассмотрел просьбу бывшей сотрудницы Госдепа и экс-советницы 40-го президента США Сюзанны Масси в предоставлении ей российского гражданства.

Для получения гражданства в России существуют определенные бюрократические процедуры. После их завершения с вопросом смогут ознакомиться. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее обращение Масси к главе государства Владимиру Путину во время эфира на НТВ.

Ранее Сюзанна Масси дала интервью в эфире российского телеканала. Там она заявила, что за время работы многое сделала для сближения народов России и США, а поэтому надеется на блогосклонность Москвы.