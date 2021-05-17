Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:54   17 Мая 2021
Политика

Песков рассказал о работе над законопроектом об обороте гражданского оружия

Песков рассказал о работе над законопроектом об обороте гражданского оружия

Законопроект об обороте гражданского оружия будут серьезно прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После того как произошла стрельба в казанской школе, российские власти приняли решение об ужесточении закона об обороте оружия.

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что по этому законопроекту предстоит серьезная работа, так как необходимо учитывать безопасность и интерес граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #песков #закон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров