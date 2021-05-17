Песков рассказал о работе над законопроектом об обороте гражданского оружия

Законопроект об обороте гражданского оружия будут серьезно прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Законопроект об обороте гражданского оружия будут серьезно прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После того как произошла стрельба в казанской школе, российские власти приняли решение об ужесточении закона об обороте оружия.

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что по этому законопроекту предстоит серьезная работа, так как необходимо учитывать безопасность и интерес граждан.