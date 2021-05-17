Вахтовики из Новосибирска стали жертвами поножовщины в Екатеринбурге

Оперативники установили личности погибших от рук пьяного дебошира в Екатеринбурге.

Оперативники установили личности погибших от рук пьяного дебошира в Екатеринбурге.

Мужчины, которых зарезал пьяный дебошир у вокзала в Екатеринбурге, приехали из Новосибирска. Вахтовики оставили вещи на вокзале и пошли прогуляться в сквер, где и произошел конфликт, переросший в поножовщину.

Оперативники задержали злоумышленника, который пытался оказать сопротивление. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, трагедия произошла у железнодорожного вокзала. Неизвестный напал с ножом на людей. Погибли трое. Нападавшим оказался 34-летний мужчина.