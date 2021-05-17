12:52 17 Мая 2021Происшествия
Вахтовики из Новосибирска стали жертвами поножовщины в Екатеринбурге
Оперативники установили личности погибших от рук пьяного дебошира в Екатеринбурге.
Оперативники установили личности погибших от рук пьяного дебошира в Екатеринбурге.
Мужчины, которых зарезал пьяный дебошир у вокзала в Екатеринбурге, приехали из Новосибирска. Вахтовики оставили вещи на вокзале и пошли прогуляться в сквер, где и произошел конфликт, переросший в поножовщину.
Оперативники задержали злоумышленника, который пытался оказать сопротивление. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, трагедия произошла у железнодорожного вокзала. Неизвестный напал с ножом на людей. Погибли трое. Нападавшим оказался 34-летний мужчина.