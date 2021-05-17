Суд в Екатеринбурге арестовал имущество гендиректора оператора связи "Мотив" Артемасова

Ленинский суд Екатеринбурга наложил арест на недвижимость, принадлежащую мобильному оператору "Мотив" и ее генеральному директору Алексею Артемасову.

Ленинский суд Екатеринбурга наложил арест на недвижимость, принадлежащую мобильному оператору "Мотив" и ее генеральному директору Алексею Артемасову.

Всего под санкции попали семь строений и два земельных участка. В отношении предприятия правоохранители проводят дальнейшие проверки. По версии следствия, руководители организации не выплатили более 500 млн рублей налогов. Для своих целей они заключили фиктивные договоры на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

Обыски в офисе компании, расположенном в Екатеринбурге, прошли в марте 2021 года. А в августе 2020 года полицейские провели выемку документов. Компания является уральским оператором связи под названием "Мотив", чья зона покрытия сети охватывает Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.